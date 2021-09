Miera nezamestnanosti v Británii klesla, naopak mzdy vzrástli

Londýn 14. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca júla znížila a miera zamestnanosti vzrástla a vrátila sa na úroveň, na ktorej bola tesne pred zavedením vlaňajších blokád na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu. A zároveň tempo rastu miezd sa mierne spomalilo po tom, ako dosiahlo rekord v predchádzajúcich troch mesiacoch, no stále je vysoké. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne, miera nezamestnanosti klesla v období máj - júl oproti trom mesiacom do konca júna o 0,3 percentuálneho bodu na 4,6 % percenta. To je jej najnižšia úroveň od obdobia jún - august 2020, ale stále 0,6 percentuálneho bodu viac ako pred pandémiou. Tento výsledok sa zhoduje s očakávaniami ekonómov.



Miera zamestnanosti zároveň stúpla o 0,5 percentuálneho bodu na 75,2 % percenta.



ONS uviedol tiež, že počet nezamestnaných sa v sledovanom období znížil o 86.000 na 1,55 milióna a počet zamestnaných stúpol o 183.000 na 32,36 milióna osôb.



Priemerná hrubá mzda vrátane odmien sa za tri mesiace do konca júla zvýšila medziročne o 8,3 % po rekordnom náraste o 8,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. A priemerná mzda, ktorá nezahŕňa odmeny, v období máj - júl vzrástla o 6,8 %.



ONS ale upozornil, že tento rast je ovplyvnený bázickými a ďalšími efektami, preto je potrebná jeho opatrná interpretácia.