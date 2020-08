Miera nezamestnanosti v Británii od apríla do júna stagnovala na 3,9 %

Londýn 11. augusta (TASR) - Zamestnanosť v Británii klesla počas troch mesiacov od apríla do júna najprudšie od globálnej finančnej krízy. To sa zatiaľ neprejavilo v náraste miery nezamestnanosti, ktorá by sa však mohla strmo zvýšiť v ďalších mesiacoch.



Počet zamestnaných sa od apríla do júna znížil o 220.000, uviedol britský štatistický úrad ONS. Dôvodom boli karanténne a reštriktívne opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Ekonómovia však počítali s poklesom až o 300.000 pracovných miest.



Podľa ONS prvé čísla z júla signalizujú, že počet zamestnancov na výplatných listinách je v porovnaní s marcom nižší približne o 730.000. To ukazuje ekonomický šok, ktorý sa zrejme vyostrí po tom, ako sa od augusta začína postupné utlmovanie vládnej podpory miezd. A zrejme sa zvýši tlak na ministra financií Rishiho Sunaka, aby predĺžil programy na podporu zamestnanosti, ktoré doteraz tlmili ekonomické následky pandémie.



Miera nezamestnanosti od apríla do júna stagnovala na 3,9 %, pričom ekonómovia počítali s jej nárastom na 4,2 %. Časť ľudí bez práce sa totiž v súčasnosti nesnaží aktívne hľadať si novú. Navyše zamestnanosť stále podporuje program Job Retention Scheme, ktorý je obdobou kurzarbeit. Tento program sa však bude postupne utlmovať a skončiť by sa mal na konci októbra, čo by mohlo viesť k drastickému nárastu miery nezamestnanosti. Britská centrálna banka (BoE) počíta do konca roka s nárastom miery nezamestnanosti na 7,5 %.



Následky koronakrízy sa však už prejavili na vývoji platov. Platy od apríla do júna medziročne padli o 1,2 %. Mzdy bez započítania odmien klesli o 0,2 %. To bolo prvé zníženie základných platov od začiatku zaznamenávania údaju v roku 2001.