< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Británii v 1. štvrťroku dosiahla 5 %
Počet voľných pracovných miest za tri mesiace do konca apríla v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím klesol o 28.000 na 705.000.
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii za trojmesačné obdobie do konca februára dosiahla 5 %. Mierne tak vzrástla z úrovne 4,9 %, ktorú zaznamenala v predchádzajúcom trojmesačnom období do konca februára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila údaje britského štatistického úradu (ONS).
Počet voľných pracovných miest za tri mesiace do konca apríla v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím klesol o 28.000 na 705.000, čo predstavuje najnižšiu úroveň od rovnakého obdobia v roku 2021. „Najnovšie údaje naznačujú, že trh práce zostáva slabý, pričom počet voľných pracovných miest je na najnižšej úrovni za posledných päť rokov a nezamestnanosť je vyššia ako pred rokom,“ uviedla zástupkyňa ONS Liz McKeownová.
„V odvetviach s nižšími mzdami, ako sú pohostinské služby a maloobchod, došlo k jedným z najväčších poklesov počtu voľných pracovných miest a počtu zamestnancov, a to ako v posledných mesiacoch, tak aj za posledný rok,“ dodala.
Počet voľných pracovných miest za tri mesiace do konca apríla v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím klesol o 28.000 na 705.000, čo predstavuje najnižšiu úroveň od rovnakého obdobia v roku 2021. „Najnovšie údaje naznačujú, že trh práce zostáva slabý, pričom počet voľných pracovných miest je na najnižšej úrovni za posledných päť rokov a nezamestnanosť je vyššia ako pred rokom,“ uviedla zástupkyňa ONS Liz McKeownová.
„V odvetviach s nižšími mzdami, ako sú pohostinské služby a maloobchod, došlo k jedným z najväčších poklesov počtu voľných pracovných miest a počtu zamestnancov, a to ako v posledných mesiacoch, tak aj za posledný rok,“ dodala.