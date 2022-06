Londýn 14. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii v apríli mierne vzrástla, prvýkrát za takmer rok. A to aj napriek pokračujúcemu rastu celkovej úrovne zamestnanosti. Prispel k tomu menší ako očakávaný pokles nových žiadostí o podporu. Rast miezd sa zároveň spomalil, pričom prudko stúpajúca inflácia spôsobuje, že ich hodnota klesla najrýchlejším tempom za vyše desať rokov. Ukázali to utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa týchto údajov sa miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca apríla zvýšila na 3,8 % z 3,7 % v predchádzajúcom trojmesačnom období do konca marca. To bol prvý nárast nezamestnanosti od mája minulého roka.



Ekonómovia pritom očakávali, že miera nezamestnanosti v sledovanom období klesne na 3,6 %.



ONS tiež uviedol, že počet nových žiadateľov o podporu v období február - apríl klesol o 19.700, zatiaľ čo analytici odhadovali, že sa zníži o 49.400.



Miera zamestnanosti sa v rovnakom čase zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu na 75,6 %, ale stále je pod úrovňou spred pandémie ochorenia COVID-19.



Na trhu práce pribudlo za tri mesiace do konca apríla 177.000 nových pracovných miest. To bol najväčší trojmesačný nárast od septembra 2021.



Štatistiky ukázali, že priemerná hrubá mzda vrátane odmien stúpla za tri mesiace do apríla v porovnaní s vlaňajškom o 6,8 %, čo bol menší nárast ako o 7,6 %, s ktorými počítali ekonómovia.



Priemerná hrubá mzda bez odmien sa zvýšila medziročne o 4,2 %, oproti očakávanému nárastu o 4 %.