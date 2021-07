Miera nezamestnanosti v Británii v období marec-máj mierne stúpla

Londýn 15. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii sa za tri mesiace do mája 2021 mierne zvýšila. Zamestnanosť stúpla a priemerná mzda vzrástla najstrmšie v histórii týchto záznamov. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ONS.



Podľa najnovších štatistík miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve dosiahla v období marec-máj 4,8 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že zostane na úrovni 4,7 %, ktorú dosiahla v období február-apríl.



ONS však zároveň uviedol, že odhady počtu obyvateľov použité na výpočet miery nezamestnanosti sa zmenili a hodnota za tri mesiace do apríla 2021 by bola podľa nového systému tiež 4,8 %.



Štvrtkové údaje odhalili tiež najrýchlejší medziročný rast miezd od začiatku záznamov v roku 2000, aj keď tieto porovnania skreslili väčšie straty pracovných miest medzi nízko platenými zamestnancami a zníženie miezd pred rokom.



Konkrétne, priemerný týždenný zárobok za tri mesiace do konca mája vrátane odmien stúpol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7,3 % a bez odmien o 6,6 %.



Podľa odhadov ONS bez deformácií spôsobených pandémiou by sa mal rast miezd s odmenami pohybovať v pásme medzi 3,9 % a 5,1 % a bez odmien medzi 3,2 % a 4,4 %.



Zároveň miera zamestnanosti za tri mesiace do konca mája mierne stúpla o 0,1 percentuálneho bodu na 74,8 %. Počet zamestnancov na výplatných listinách britských spoločností pritom vzrástol o 356.000, čo bol najväčší nárast od začiatku pandémie nového koronavírusu.



Separátne údaje odhalili, že počet ľudí žiadajúcich o podporu v nezamestnanosti v Británii klesol v júni 2021 o 114.800 po májovom znížení o 92.600. Bol to už štvrtý mesačný pokles po sebe a najväčší od začiatku zotavovania ekonomiky z pandémie.