Miera nezamestnanosti v Británii vzrástla v júli na 4,2 %

Londýn 15. augusta (TASR) - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii v júli druhý mesiac po sebe vzrástla. Za tri mesiace do júna sa miera nezamestnanosti zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 4,2 %, oznámil v pondelok britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podobne ako v predchádzajúcom mesiaci vývoj na trhu práce podľa ONS ovplyvnil najmä nárast krátkodobej nezamestnanosti s trvaním do šiestich mesiacov. Mzdy v druhom kvartáli naďalej výrazne rástli, keď sa bez započítania odmien zvýšili o 7,8 %. Prírastok bol najvýraznejší od začiatku vedenia záznamov v roku 2001.



Vývoj miezd poukazuje na pretrvávajúcu vysokú infláciu, čo pravdepodobne vytvorí tlak na britskú centrálnu banku, aby ešte viac sprísnila menovú politiku. Bank of England v snahe dostať infláciu pod kontrolu od decembra 2021 zvyšuje úrokové sadzby. Začiatkom augusta svoju kľúčovú sadzbu zvýšila na 15-ročné maximum 5,25 %.