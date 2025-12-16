< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Británii vzrástla na takmer päťročné maximum
Analytici očakávajú, že BoE vo štvrtok (18. 12.) zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4 % na 3,75 percenta, po tom, čo v septembri a novembri držala úroky na nezmenenej úrovni.
Autor TASR
Londýn 16. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca októbra vzrástla na takmer päťročné maximum, čo posilňuje očakávania, že britská centrálna banka (Bank of England, BoA) tento týždeň zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá zverejnila v utorok údaje britského štatistického úradu (ONS).
Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa v období august - október 2025 zvýšila na 5,1 % z úrovne 5 % evidovanej za tri mesiace do konca septembra, a dostala sa najvyššie od začiatku roka 2021, uviedol ONS. Centrálna banka pozorne sleduje trh práce. Nezamestnanosť sa síce zvýšila, ale zároveň existujú obavy, že stále vysoké tempo rastu miezd prispeje k tomu, že inflácia zostane výrazne nad jej cieľom na úrovni 2 %. V októbri dosiahla miera inflácie v Spojenom kráľovstve 3,6 %, čo predstavuje mierny pokles zo septembrovej úrovne 3,8 %.
Analytici očakávajú, že BoE vo štvrtok (18. 12.) zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4 % na 3,75 percenta, po tom, čo v septembri a novembri držala úroky na nezmenenej úrovni.
Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve sa v období august - október 2025 zvýšila na 5,1 % z úrovne 5 % evidovanej za tri mesiace do konca septembra, a dostala sa najvyššie od začiatku roka 2021, uviedol ONS. Centrálna banka pozorne sleduje trh práce. Nezamestnanosť sa síce zvýšila, ale zároveň existujú obavy, že stále vysoké tempo rastu miezd prispeje k tomu, že inflácia zostane výrazne nad jej cieľom na úrovni 2 %. V októbri dosiahla miera inflácie v Spojenom kráľovstve 3,6 %, čo predstavuje mierny pokles zo septembrovej úrovne 3,8 %.
Analytici očakávajú, že BoE vo štvrtok (18. 12.) zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4 % na 3,75 percenta, po tom, čo v septembri a novembri držala úroky na nezmenenej úrovni.