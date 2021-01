Miera nezamestnanosti v Británii za 3 mesiace do novembra vzrástla

Londýn 26. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca novembra 2020 opäť vzrástla, už piaty raz po sebe a na najvyššiu úroveň od augusta 2016. To ukazuje, že pandémia nového koronavírusu si naďalej vyberá daň od ostrovnej ekonomiky, ktorá musela opäť zaviesť blokádu, tzv. lockdown na zastavenie šírenia vírusu.



Podľa najnovších údajov štatistického úradu ONS sa miera nezamestnanosti v období september-november zvýšila na 5 % zo 4,9 % v období august-október 2020. Analytici však očakávali, že nezamestnanosť stúpne ešte o niečo viac, na 5,1 %.



A zároveň, miera zamestnanosti pokračovala v poklese, a to o 0,4 percentuálneho bodu na 72,5 %, pričom počet ľudí, ktorí mali prácu, sa za tri mesiace do novembra znížil medzikvartálne o 88.000 a medziročne až o 398.000 na 32,5 milióna. To bol najväčší medziročný pokles od decembra 2009 do februára 2010, keďže Spojené kráľovstvo zaviedlo v sledovanom období lockdown.



ONS ďalej informoval, že priemerná mzda vrátane odmien sa v období september-november zvýšila medziročne o 3,6 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 2,9 %. A aj mzdy bez odmien vzrástli o 3,6 % namiesto o očakávaných 3,2 %.



Miera nezamestnanosti v Británii sa však aj napriek pandémii pohybuje na relatívne nízkej úrovni vďaka vládnemu programu udržania pracovných miest, ktorý v období do 31. októbra podporoval 2,4 milióna pracovných miest. To je pritom pokles z májového maxima 8,9 milióna miest.



Tento program je najdrahším britským opatrením na podporu hospodárstva počas pandémie ochorenia COVID-19. Do polovice decembra stál 46,4 miliardy libier (52,25 miliardy eur) a má sa skončiť 30. apríla.



Guvernér Bank of England Andrew Bailey ale tento mesiac uviedol, že podľa neho je nezamestnanosť vyššia, pretože v oficiálnych údajoch nie sú zahrnutí ľudia, ktorí počas blokád dočasne odložili hľadanie práce.



Británia zaviedla 5. januára nový lockdown pre rýchlo sa zvyšujúci počet obetí, ktorý už dosiahol takmer 100.000, čo je najviac v Európe.



(1 EUR = 0,88800 GBP)