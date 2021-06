Miera nezamestnanosti v Británii za 3 mesiace do apríla klesla

Londýn 15. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca apríla podľa očakávaní klesla, už štvrtý mesiac po sebe, a zamestnanosť sa zvýšila. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.



Konkrétne miera nezamestnanosti v období február - apríl 2021 klesla o 0,3 percentuálneho bodu na 4,7 % a dosiahla najnižšiu úroveň od augusta 2020. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Aprílový pokles nezamestnanosti sprevádzal nárast počtu zamestnaných ľudí o 113.000 na 32,49 milióna osôb. To však bolo menej, ako ich zvýšenie o 150.000 osôb, s ktorým počítali ekonómovia. Miera zamestnanosti tak stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 75,2 %.



Celkovú mieru nezamestnanosti v Británii znižuje aj vládny program podpory pracovných miest, tzv. kurzarbeit. Ten dosiahol vrchol vlani v máji, keď vláda financovala 8,9 milióna pracovných miest počas prvej blokády na zastavenie ochorenia COVID-19. V apríli 2021 to už bolo 3,4 milióna pracovných miest a podľa predbežných údajov za máj ich počet klesol na 2 milióny.



ONS ďalej informoval, že priemerná hrubá mzda vrátane odmien sa v sledovanom období zvýšila medziročne o 5,6 %, čo bolo viac než očakávali ekonómovia, ktorí predpovedali jej nárast o 4,9 %. Rovnako aj mzda bez odmien vzrástla o 5,6 % namiesto o 5,3 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali jej zvýšenie o 5,3 %.



A podľa separátnych údajov klesol počet žiadateľov o podporu v nezamestnanosti v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 92.600 osôb.