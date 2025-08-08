< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Česku v júli stúpla
Autor TASR
Praha 8. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike v júli 2025 vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň za päť mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Konkrétne, miera nezamestnanosti v Česku sa v júli 2025 zvýšila na 4,4 % zo 4,2 % v každom z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.
Nezamestnanosť v susednej krajine tak dosiahla najvyššiu úroveň od februára 2025, pričom počet nezamestnaných v júli medzimesačne stúpol o 14.036 na 329.501 osôb a medziročne pribudlo 46.490 nezamestnaných.
Počet voľných pracovných miest sa medzitým znížil o 3124 oproti predchádzajúcemu mesiacu na 95.553. To bolo o 166.473 voľných pracovných miest ako v pred rokom, v júli 2024.
Tempo rastu inflácie v Českej republike sa v júli 2025 podľa očakávania spomalilo. Ukázali to v piatok spresnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podľa aktualizovaných údajov ČSÚ medziročná miera inflácie v Česku v júli 2025 klesla na 2,7 % z júnového šesťmesačného maxima 2,9 %, čo zodpovedá rýchlemu odhadu.
Pokles bol spôsobený pomalším rastom cien potravín a nealkoholických nápojov (o 5,2 % oproti 6,2 % v júni), cien v zdravotníctve (3,2 % oproti 3,7 %) a cien rôznych tovarov a služieb (2,8 % oproti 3,4 %). Zároveň sa viac znížili ceny oblečenia a obuvi (-1,7 % oproti -1,5 %) a dopravy (-1,7 % oproti -1,5 %). Na druhej strane sa zrýchlil rast cien alkoholických nápojov a tabaku (na 4,4 % zo 4,1 %) a telekomunikácií (na 0,6 % z 0,2 %).
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Česku v júli zvýšili o 0,5 % po náraste o 0,3 % v júni.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v júli v Česku vzrástol medziročne o 2,5 % (o 2,8 % v júni) a medzimesačne o 0,4 %.
