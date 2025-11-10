Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miera nezamestnanosti v Česku v októbri vzrástla na 4,6 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Októbrová miera nezamestnanosti je najvyššia od marca 2017, pričom počet ľudí bez práce stúpol oproti septembru o 2584 na 340.509 osôb.

Autor TASR
Praha 10. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike sa v októbri prekvapujúco zvýšila, aj keď len mierne. Ukázali to v pondelok údaje českého úradu práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Konkrétne, miera nezamestnanosti v susednom Česku v októbri 2025 vzrástla na 4,6 % zo 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že zostane stabilná.

Októbrová miera nezamestnanosti je najvyššia od marca 2017, pričom počet ľudí bez práce stúpol oproti septembru o 2584 na 340.509 osôb. Ale v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka 2024 pribudlo v ČR 51.506 nových nezamestnaných.

Údaje ministerstva odhalili tiež, že v októbri oproti septembru sa nezamestnanosť mierne zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu v deviatich regiónoch, zatiaľ čo v zostávajúcich piatich regiónoch počet nezamestnaných osôb stagnoval.
