Ekonomika
Miera nezamestnanosti v ČR v novembri stagnovala na úrovni 4,6 %
Analytici takýto výsledok očakávali. Miera nezamestnanosti v susednej krajine sa tak drží na najvyššej úrovni od marca 2017.
Autor TASR
Praha 8. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike zostala v novembri na októbrovej úrovni 4,6 %. Ukázali to v pondelok údaje českého úradu práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných osôb v Česku sa v novembri oproti októbru zvýšil o 802 na 341.311 a v medziročnom porovnaní vzrástol o 50.886 osôb. Počet voľných pracovných miest sa medziročne znížil o 3372 na 90.627.
