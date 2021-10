Miera nezamestnanosti v ČR v septembri klesla

Praha 5. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Českej republike aj v septembri klesla a na najnižšiu úroveň od apríla 2020. Ukázali to v utorok údaje českého úradu práce.



Podľa nich sa nezamestnanosť v susednej krajine v septembri 2021 znížila na 3,5 % z 3,6 % v auguste a z 3,8 % vlani v rovnakom mesiaci. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od apríla 2020.



Úrad práce tiež uviedol, že v septembri registroval 262.142 nezamestnaných. To bolo o približne 5700 menej ako v predchádzajúcom mesiaci a o takmer 15.000 menej ako pred rokom.



V septembri oproti augustu však klesol aj počet voľných pracovných miest, a to o 5200 na 357.911, ale medziročne vzrástol o zhruba 41.300 miest.