Miera nezamestnanosti v EÚ aj v eurozóne zostala v septembri stabilná
Autor TASR
Luxemburg 30. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti po úprave o sezónne vplyvy v septembri 2025 zostala v eurozóne stabilná na augustovej úrovni 6,3 %. Aj v celej Európskej únii (EÚ) sa udržala na úrovni 6 %, ktorú dosiahla v auguste. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
Eurostat odhaduje, že v septembri 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 13,246 milióna osôb, z toho 11,003 milióna v eurozóne.
V porovnaní s augustom 2025 sa počet nezamestnaných zvýšil v EÚ o 63.000 a v eurozóne o 65.000 osôb.
V medziročnom porovnaní pribudlo v septembri 2025 v celej Únii 227.000 nezamestnaných a v eurozóne 87.000.
Eurostat ďalej uviedol, že v septembri 2025 bolo v EÚ nezamestnaných 2,866 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,282 milióna bolo v eurozóne. Miera nezamestnanosti mládeže minulý mesiac v EÚ stagnovala na augustovej úrovni 14,8 %, zatiaľ čo v eurozóne mierne vzrástla na 14,4 % zo 14,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
V medzimesačnom porovnaní sa počet mladých nezamestnaných zvýšil v EÚ o 10.000 a v eurozóne o 23.000 osôb.
Ale medziročne sa v septembri 2025 počet mladých ľudí bez práce znížil v EÚ o 121.000 a v eurozóne o 79.000.
V septembri 2025 dosiahla miera nezamestnanosti žien v EÚ 6,1 % a miera nezamestnanosti mužov 5,8 %, pričom obe hodnoty zostali stabilné v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Aj v eurozóne miera nezamestnanosti žien stagnovala na úrovni 6,5 %, ale miera nezamestnanosti mužov sa mierne zvýšila na 6,2 % zo 6,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Spomedzi piatich najväčších ekonomík bloku mali v septembri najvyššiu mieru nezamestnanosti Španielsko (10,5 %), Francúzsko (7,6 %) a Taliansko (6,1 %) a najnižšiu Nemecko (3,9 %) a Holandsko (4 %).
