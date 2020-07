Miera nezamestnanosti v eurozóne aj EÚ sa v júni mierne zvýšila

Luxemburg 30. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v júni 2020, keď väčšina členských štátov začala postupne uvoľňovať blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu, mierne zvýšila. A to v prípade eurozóny na 7,8 % zo 7,7 % v máji 2020 a v EÚ na 7,1 % zo 7 %. Ukázali to vo štvrtok údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Eurostat odhaduje, že v júni 2020 bolo v EÚ nezamestnaných 15,023 milióna mužov a žien, z toho 12,685 milióna v eurozóne. V porovnaní s májom 2020 sa počet nezamestnaných v celej Únii zvýšil o 281.000 a v eurozóne o 203.000.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ vzrástla v júni na 16,8 % zo 16,2 % v máji a v eurozóne na 17 % zo 16,5 %.



V júni 2020 bolo v Únii nezamestnaných 2,962 milióna mladých ľudí do 25 rokov, z toho 2,360 milióna v eurozóne.



V porovnaní s májom 2020 sa nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ zvýšila o 124.000 a v eurozóne o 80.000 osôb.



Eurostat uviedol tiež, že v júni sa miera nezamestnanosti žien v celej EÚ zvýšila na 7,5 % zo 7,3 % v máji 2020 a miera nezamestnanosti mužov stúpla v júni na 6,7 % z májových 6,6 %.



V eurozóne vzrástla miera nezamestnanosti žien v júni na 8,3 % z 8,1 % mesiac predtým a miera nezamestnanosti mužov v euroregióne stúpla v júni na 7,4 % zo 7,3 %.