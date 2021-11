Miera nezamestnanosti v celej EÚ v septembri klesla

Luxemburg 3. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v septembri 2021 znížila, keďže ich ekonomiky sa naďalej zotavujú z recesie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázali to v stredu údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v regióne, ktorý zaviedol euro, v septembri 2021 klesla na 7,4 % zo 7,5 % v auguste a z 8,6 % pred rokom, v septembri 2020. Dosiahla tak najnižšiu hodnotu od apríla 2020, keď bola na úrovni 7,3 %.



V celej EÚ sa miera nezamestnanosti v septembri 2021 znížila na 6,7 % z augustových 6,9 % a zo 7,7 % v septembri 2020.



Eurostat odhaduje, že v septembri 2021 bolo v EÚ nezamestnaných 14,324 milióna mužov a žien, z toho 12,079 milióna v eurozóne. V porovnaní s augustom 2021 sa počet nezamestnaných v EÚ znížil o 306.000 a v eurozóne o 255.000 osôb. V porovnaní so septembrom 2020 klesla nezamestnanosť v celej Únii o 2,054 milióna a v euroregióne o 1,919 milióna osôb.



V septembri 2021 bolo v EÚ bez práce 2,815 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,307 milióna v eurozóne. Miera nezamestnanosti mladých ľudí sa v septembri 2021 znížila v EÚ na 15,9 % zo 16,1 % v predchádzajúcom mesiaci a v eurozóne klesla na 16 % z augustových 16,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa počet mladých ľudí bez práce v septembri znížil o 45.000 v celej Únii a o 38.000 v eurozóne. Medziročne klesol o 375.000 v EÚ a o 348.000 v eurozóne.



Eurostat uviedol tiež, že v septembri 2021 sa miera nezamestnanosti žien znížila v EÚ na 7 % zo 7,2 % v auguste a miera nezamestnanosti mužov klesla na 6,5 % zo 6,6 %.



V eurozóne v sledovanom období klesla miera nezamestnanosti žien na 7,7 % zo 7,9 % a miera nezamestnanosti mužov na 7,1 % zo 7,2 %.