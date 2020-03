Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v januári stagnovala

Luxemburg 3. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v celej Európskej únii v januári 2020 stagnovala. Oznámil to v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.



Konkrétne podľa Eurostatu miera nezamestnanosti v 19 krajinách, ktoré platia eurom, po úprave o sezónne vplyvy zostala v januári 2020 na úrovni 7,4 %, ktorú dosiahla v decembri 2019. To je najnižšia nezamestnanosť v eurozóne od mája 2008. A klesla zo 7,8 % v januári 2019.



Ani v celej EÚ sa miera nezamestnanosti v januári 2020 nezmenila a zostala na decembrovej úrovni 6,6 %, ktorá je najnižšou od začiatku zverejňovania mesačných údajov o nezamestnanosti v januári 2000. A znížila sa oproti prvému mesiacu minulého roka, keď nezamestnanosť v Únii dosiahla 6,9 %.



Eurostat odhaduje, že v januári 2020 bolo v EÚ nezamestnaných 14,086 milióna mužov a žien, z toho 12,179 milióna v eurozóne. V porovnaní s decembrom 2019 sa počet nezamestnaných zvýšil v eurozóne o 1000 a v EÚ o 16.000. V porovnaní s januárom 2019 však počet nezamestnaných klesol v EÚ o 746.000 a v eurozóne o 593.000 osôb.



Spomedzi členských štátov Únie najnižšiu mieru nezamestnanosti mali v januári 2020 v Českej republike (2 %), Poľsku (2,9 %) a Holandsku (3 %). Najvyššiu nezamestnanosť zaznamenali v Grécku (16,5 % v novembri 2019) a v Španielsku (13,7 %).



V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti v januári klesla v 19 členských štátoch, zostala stabilná v Nemecku a Rumunsku, zatiaľ čo v Estónsku sa zvýšila (zo 4,3 % v decembri 2018 na 4,5 % v decembri 2019), v Slovinsku (na 4,7 % zo 4,5 %), Portugalsku (na 6,9 % zo 6,6 %), v Litve (na 6,6 % zo 6,1 %), Luxembursku (na 5,7 % z 5,2 %) a Švédsku (na 7 % zo 6,5 %). Najväčší pokles bol zaznamenaný v Grécku (z 18,6 % na 16,5 % medzi novembrom 2018 a novembrom 2019), na Cypre (zo 7,6 % na 6 %) a Chorvátsku (zo 7,2 % na 6,1 %).



Na porovnanie, v USA bola v januári 2020 miera nezamestnanosti na úrovni 3,6 %, čo bol mierny nárast z 3,5 % v decembri 2019, ale pokles zo 4 % v januári 2019.



Eurostat ďalej uviedol, že v januári 2020 bolo v EÚ nezamestnaných 2,719 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,249 milióna v eurozóne. V porovnaní s januárom 2019 sa nezamestnanosť mladých ľudí v celej EÚ znížila o 110.000 a v eurozóne o 75.000 osôb.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ v januári 2020 klesla na 14,9 % z 15,5 % v januári 2019. A v eurozóne sa znížila na 15,6 % zo 16,1 % rok predtým.



Najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých zaznamenali v januári 2019 v Českej republike (5,3 %), Nemecku (5,6 %) a Holandsku (6,4 %), zatiaľ čo najvyššiu mali v Grécku (36,1 % v novembri 2019), Španielsku (30,6 %) a Taliansku (29,3 %).