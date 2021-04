Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ zostala vo februári stabilná

Luxemburg 6. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne vo februári 2021 po úprave o sezónne vplyvy zostala na januárovej úrovni 8,3 %. Podobne aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii (EÚ) bola vo februári stabilná na úrovni 7,5 %. Ukázali to v utorok predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Februárové údaje sklamali ekonómov, ktorí očakávali, že sa nezamestnanosť v eurozóne zníži na 8,1 %. Pred rokom, vo februári 2020, dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne 7,3 % a v EÚ 6,5 %.



Eurostat odhaduje, že vo februári 2021 bolo v celej EÚ bez práce 15,953 milióna mužov a žien, z toho 13,571 milióna v eurozóne. V porovnaní s januárom 2021 sa počet nezamestnaných zvýšil v EÚ o 34.000 a v eurozóne o 48.000 osôb. A porovnaní s februárom 2020 pribudlo v celej Únii 1,922 milióna nezamestnaných, pričom v eurozóne sa ich počet zvýšil o 1,507 milióna.



Vo februári 2021 bolo v EÚ nezamestnaných 2,967 milióna mladých ľudí vo veku do 25 rokov, z toho 2,394 milióna v eurozóne. Vo februári 2021 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí v celej Únii na úrovni 17,2 % a v eurozóne dosiahla 17,3 %. To bolo menej ako 17,4 % v oboch regiónoch v predchádzajúcom mesiaci.



V porovnaní s januárom 2021 sa počet mladých ľudí bez práce znížil o 34.000 v EÚ a o 9000 v eurozóne. Oproti februáru 2020 sa však počet nezamestnaných mladých ľudí zvýšil v EÚ o 230.000 a v eurozóne o 177.000 osôb.



Eurostat uviedol tiež, že vo februári 2021 zostala miera nezamestnanosti žien v EÚ stabilná na januárovej úrovni 7,9 %. Rovnako aj miera nezamestnanosti mužov stagnovala na úrovni 7,1 %.



V eurozóne sa miera nezamestnanosti žien vo februári 2021 zvýšila na 8,8 % z 8,7 % v januári, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov bola stabilná na úrovni 7,9 %.



Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny mali najvyššiu harmonizovanú mieru nezamestnanosti vo februári v Španielsku (16,1 %), Taliansku (10,2 %) a Francúzsku (8 %), zatiaľ čo najnižšiu nezamestnanosť nahlásili Eurostatu Holandsko (3,6 %) a Nemecko (4,5 %).