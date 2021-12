Miera nezamestnanosti v eurozóne klesla v októbri na 7,3 %

Luxemburg 2. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne zaznamenala v októbri mierny pokles. Dosiahla 7,3 %, čo v porovnaní so septembrom predstavuje zníženie o 0,1 percentuálneho bodu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorými úrad potvrdil očakávania ekonómov.



V širšej Európskej únii sa miera nezamestnanosti nemenila, ukázali údaje Eurostatu. Aj v októbri tak dosiahla 6,7 %, čo je úroveň, na ktorú klesla v septembri z augustovej hodnoty 6,9 %.



V medziročnom porovnaní však pokles zaznamenali obidva bloky. V októbri minulého roka dosiahla nezamestnanosť v eurozóne 8,4 % a v celej Európskej únii 7,5 %.



Znížila sa aj nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Ako ukázali údaje Eurostatu, miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii do 25 rokov dosiahla v októbri v eurozóne aj v celej Európskej únii 15,9 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenala v rámci eurozóny 16,1 % a v rámci širšej EÚ 16 %.