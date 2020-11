Miera nezamestnanosti v Grécku bola v auguste najnižšia od apríla

Atény 5. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Grécku v auguste klesla na najnižšiu úroveň od apríla. Ukázali to vo štvrtok najnovšie údaje štatistického úradu ELSTAT.



Podľa štatistík sa miera nezamestnanosti v Grécku po úprave o sezónne vplyvy v auguste 2020 znížila na 16,8 % zo 17 % v predchádzajúcom mesiaci a bola tak najnižšia od apríla. V auguste 2019 bola nezamestnanosť v krajine na úrovni 16,9 %.



Počet nezamestnaných sa v auguste oproti júlu znížil o 13.914 alebo 1,8 % a medziročne klesol o 28.458 na 771.300 osôb.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov sa v auguste zvýšila na 39,3 % z 34,5 % v rovnakom mesiaci minulého roka.



Aj zamestnanosť v Grécku v auguste 2020 klesla, a to medziročne o 99.346 na 3,92 milióna ľudí.