Miera nezamestnanosti v Grécku v decembri klesla

Atény 16. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Grécku v decembri 2021 klesla. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň za 11,5 roka vďaka zotavovaniu sa ekonomiky z krízy, ktorú vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Oznámil to v stredu štatistický úrad ELSTAT a TASR túto informáciu prevzala.



Podľa najnovších údajov sa miera nezamestnanosti v krajine sa v decembri 2021 znížila na 12,8 % z nahor revidovaných 13,4 % v novembri. To je najnižšia miera nezamestnanosti od júla 2010.



Počet nezamestnaných v Grécku v sledovanom období medzimesačne klesol o 35.800 na 596.000 osôb. Ale zároveň sa aj počet zamestnaných znížil, a to o 11.900 na 4,1 milióna ľudí.



ELSTAT uviedol tiež, že miera nezamestnanosti bola aj v decembri najhoršia medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 24 rokov, a to na úrovni 27 %. To je však menej ako 33,5 % rok predtým, v decembri 2020.