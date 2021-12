Grécko hlási za október zvýšenú mieru nezamestnanosti

Atény 15. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Grécku v októbri 2021 mierne vzrástla a zamestnanosť sa znížila. Ukázali to v stredu údaje Helénskeho štatistického úradu ELSTAT.



Podľa najnovších štatistík sa miera nezamestnanosti v krajine po úprave o sezónne vplyvy v októbri 2021 zvýšila na 13,3 % zo septembrových 13 %. To odráža nárast počtu nezamestnaných o 5994 na 617.511 osôb.



Najhoršia situácia bola vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, kde sa miera nezamestnanosti aj v októbri udržala na úrovni 32,1 %, hoci bola nižšia ako 35,4 % pred rokom.



Zároveň sa v októbri znížil počet zamestnaných v Grécku o 47.982 na 4.027.050 osôb.