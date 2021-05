Miera nezamestnanosti v Holandsku v apríli mierne klesla

Amsterdam 20. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Holandsku, piatej najväčšej ekonomike eurozóny, sa v apríli mierne znížila. Ukázali to vo štvrtok údaje centrálneho štatistického úradu.



Konkrétne miera nezamestnanosti v krajine v apríli po úprave o sezónne vplyvy klesla na 3,4 % z marcových 3,5 %.



Počet ľudí bez práce sa v apríli znížil na 316.000 z 326.000 osôb v predchádzajúcom mesiaci, uviedol štatistický úrad.



Aj miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov v apríli mierne klesla, a to na 8,8 % z 8,9 % v marci.