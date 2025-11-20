< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Holandsku zostáva stabilná na úrovni 4 %
Ukázali to vo štvrtok údaje Ústredného štatistického úradu v Amsterdame.
Autor TASR
Amsterdam 20. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Holandsku zostala v októbri 2025 stabilná po náraste v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. Ukázali to vo štvrtok údaje Ústredného štatistického úradu v Amsterdame. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa štatistík miera nezamestnanosti v piatej najväčšej ekonomike eurozóny po úprave o sezónne vplyvy v októbri 2025 stagnovala na septembrovej úrovni 4 %. Ide o najvyššiu mieru nezamestnanosti od septembra 2021.
Pred rokom, v októbri 2024, bola miera nezamestnanosti v Holandsku na úrovni 3,7 %.
Štatistiky odhalili, že počet nezamestnaných v Holandsku sa v októbri 2025 zvýšil na 411.000 zo 409.000 osôb v septembri.
Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 25 rokov sa v októbri zvýšila na 9 % z 8,8 % v septembri.
