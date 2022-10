Miera nezamestnanosti v Kanade klesla v septembri k 5 %

Ottawa 9. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Kanade minulý mesiac klesla a priblížila sa k 5 %. Tvorba nových pracovných miest však bola slabá a k poklesu nezamestnanosti tak prispel najmä fakt, že si menej ľudí hľadalo prácu. Uviedol to tento týždeň kanadský štatistický úrad Statscan, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters a server tradingeconomics.



V septembri vzniklo v Kanade 21.100 nových pracovných pozícií, čo je približne v súlade s očakávaniami. Bol to prvý rast počtu nových pracovných miest v krajine po troch mesiacoch poklesu, za ktoré prišla o 113.500 pracovných miest.



Miera nezamestnanosti dosiahla 5,2 % oproti 5,4-percentnej úrovni v auguste. Výsledok tak prekvapil ekonómov, ktorí počítali so zotrvaním nezamestnanosti na augustovej hodnote.



Mierny pokles zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v septembri 9,8 %. V mesiaci predtým to bolo 9,9 %.