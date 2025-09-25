Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Ekonomika

Miera nezamestnanosti v Maďarsku mierne vzrástla

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ukázali to vo štvrtok údaje maďarského štatistického úradu.

Autor TASR
Budapešť 25. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku aj počet ľudí bez práce sa za tri mesiace do konca augusta medziročne zvýšili. Ukázali to vo štvrtok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Podľa týchto údajov sa miera nezamestnanosti v Maďarsku v období jún až august 2025 zvýšila na 4,4 % zo 4,3 % v období máj až júl.

V rovnakom období minulého roka (jún - august 2024) bola miera nezamestnanosti na úrovni 4,3 %.

Počet nezamestnaných osôb za tri mesiace do konca augusta 2025 vzrástol na 102.100 z 99.700 v predchádzajúcich troch mesiacoch.

Medzitým miera zamestnanosti mierne klesla na 60,5 % zo 60,6 %.

V auguste bola miera nezamestnanosti v susednej krajine na úrovni 4,4 % a v júli dosiahla 4,3 %.





12 bal ryb
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala