Miera nezamestnanosti v Maďarsku mierne vzrástla
Ukázali to vo štvrtok údaje maďarského štatistického úradu.
Autor TASR
Budapešť 25. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku aj počet ľudí bez práce sa za tri mesiace do konca augusta medziročne zvýšili. Ukázali to vo štvrtok údaje maďarského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov sa miera nezamestnanosti v Maďarsku v období jún až august 2025 zvýšila na 4,4 % zo 4,3 % v období máj až júl.
V rovnakom období minulého roka (jún - august 2024) bola miera nezamestnanosti na úrovni 4,3 %.
Počet nezamestnaných osôb za tri mesiace do konca augusta 2025 vzrástol na 102.100 z 99.700 v predchádzajúcich troch mesiacoch.
Medzitým miera zamestnanosti mierne klesla na 60,5 % zo 60,6 %.
V auguste bola miera nezamestnanosti v susednej krajine na úrovni 4,4 % a v júli dosiahla 4,3 %.
