Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa zvýšila na 4,6 %
Dlhšie ako rok bez práce bolo 35,8 % nezamestnaných.
Autor TASR
Budapešť 27. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Maďarsku počas novembra až januára stúpla na 4,6 % z úrovne 4,3 % v rovnakom trojmesačnom období pred rokom. Nezamestnanosť v krajine sa tak vyšplhala najvyššie od trojmesačného obdobia augusta až októbra 2025. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných v krajine sa počas novembra až januára medziročne zvýšil o 11.000 na 223.800. Z celkového počtu nezamestnaných bolo 122.300 mužov s mierou nezamestnanosti 4,8 % a 101.500 žien s nezamestnanosťou 4,5 %. Dlhšie ako rok bez práce bolo 35,8 % nezamestnaných.
Počet zamestnaných osôb v Maďarsku sa od začiatku novembra do záveru januára znížil o 68.400 na 4,628 milióna. Počet zamestnaných mužov klesol o 41.000 na 2,449 milióna a počet pracujúcich žien sa zmenšil o 27.400 na 2,179 milióna.
