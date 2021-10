Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 3. štvrťroku klesla

Budapešť 28. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa za tri mesiace do konca septembra znížila. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad v Budapešti.



Konkrétne, miera nezamestnanosti v susednej krajine v 3. štvrťroku 2021 klesla na 3,9 % zo 4,4 % v rovnakom období minulého roka.



Štatistický úrad tiež uviedol, že počet nezamestnaných sa znížil o 18.100 na 189.700, pričom počet zamestnaných vzrástol o 36.200 na 4,663 milióna osôb.



Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov však v sledovanom období vzrástla, a to o 3200 na 46.500.



Priemerná dĺžka nezamestnanosti dosiahla 8,8 mesiaca a 34,1 % nezamestnaných si hľadalo prácu aspoň rok.