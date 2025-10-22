< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Maďarsku v 3. štvrťroku vzrástla na 4,5 %
Ukázali to v stredu údaje maďarského Centrálneho štatistického úradu.
Autor TASR
Budapešť 22. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa v období júl až september 2025 zvýšila. Ukázali to v stredu údaje maďarského Centrálneho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, miera nezamestnanosti za tri mesiace do konca septembra 2025 stúpla na 4,5 % zo 4,3 % v období jún až august 2025. Bola však nižšia než v 3. štvrťroku minulého roka, keď dosiahla 4,6 %.
V samotnom septembri bola miera nezamestnanosti v krajine na úrovni 4,3 %, čo je pokles zo 4,4 % v auguste.
Počet nezamestnaných osôb sa v období júl až september zvýšil na 221.500 z 216.600 v predchádzajúcich troch mesiacoch. Medziročne sa počet nezamestnaných v sledovanom období znížil o 3100 osôb.
Miera zamestnanosti sa za tri mesiace do konca septembra udržala na úrovni 65,4 %.
