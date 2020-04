Wiesbaden 30. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku v apríli vzrástla, keďže pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené opatrenia si začali vyberať svoju daň. Informoval o tom vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa štatistík sa počet ľudí bez práce v Nemecku v apríli zvýšil o 373.000 na 2,639 milióna. Miera nezamestnanosti po očistení od sezónnych vplyvov vzrástla v apríli na 5,8 % z 5 % v marci.



Spolkový úrad práce v tejto súvislosti uviedol, že v období od konca marca do 26. apríla podalo približne 750.000 firiem žiadosti o zaradenie 10,1 milióna pracovníkov do vládnej schémy skráteného pracovného času.



Na porovnanie, v krízovom roku 2009 požiadali firmy o zaradenie 3,3 milióna ľudí do tohto programu, uviedol úrad práce.



Krátkodobá práca je forma štátnej pomoci, ktorá umožňuje zamestnávateľom skrátiť zamestnancom pracovný čas počas hospodárskeho poklesu, aby nemuseli prepúšťať.