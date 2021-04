Miera nezamestnanosti v Nemecku zostala v apríli na úrovni 6 %

Wiesbaden 29. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku sa apríli nezmenila a zostala na marcovej úrovni, keďže počet ľudí bez práce stúpol len veľmi mierne. Oznámil to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa predbežných údajov sa počet ľudí bez práce v najväčšej európskej ekonomike v apríli 2021 zvýšil len o 9000 na 2,76 milióna po revidovanom poklese o 6000 v predchádzajúcom mesiaci.



Tento údaj však zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že sa počet ľudí bez práce v Nemecku v apríli zníži o 10.000.



Miera nezamestnanosti sa napriek tomu nezmenila a stagnovala na úrovni 6 %.



Správa Destatisu ukázala tiež, že počet zamestnancov so skráteným pracovnom časom zaradených do vládou dotovaného systémoch ochrany práce, tzv. kurzarbeit, sa vo februári zvýšil na 3,27 milióna z 2,9 milióna osôb v januári. To ukazuje, že kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu naďalej ovplyvňuje vývoj na nemeckom trhu práce.