Berlín 31. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku zostala v júni stabilná, keďže počet ľudí bez práce sa zvýšil len veľmi mierne. Oznámil to vo štvrtok Spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa údajov BA miera nezamestnanosti v Nemecku po úprave o sezónne vplyvy sa v júni udržala na májovej úrovni 6,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa mierne zvýši, na 6,4 %. No aj napriek stagnácii je júnová miera nezamestnanosti najvyššia od septembra 2020.



Údaje BA tiež ukázali, že počet nezamestnaných v najväčšej európskej ekonomike sa v júni 2025 oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 2000 na 2,97 milióna osôb. To je menej ako predpokladaný nárast o 15.000.



Počet nezamestnaných sa však prvýkrát za desaťročie blíži k hranici troch miliónov osôb. „Počet nezamestnaných vzrástol pred začiatkom letných prázdnin,“ povedala šéfka úradu práce Andrea Nahlesová. Už začiatkom tohto mesiaca uviedla, že zlepšenie sa neočakáva pred budúcim letom, pretože masívny nárast výdavkov nemeckej vlády bude mať oneskorený vplyv na trh práce.



Úrad práce zároveň informoval, že v júni bolo v Nemecku 628.000 voľných pracovných miest, o 75.000 menej ako pred rokom.