Piatok 29. máj 2026
Miera nezamestnanosti v Nemecku zostáva na vysokej úrovni

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 29. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku zaznamenala v máji mierny pokles, naďalej však zotrváva na jednej z najvyšších úrovní za posledné roky. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Spolkového úradu práce, ktoré priniesli agentúry DPA a Reuters a server tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti v najväčšej európskej ekonomike, upravená o sezónne vplyvy, dosiahla v máji 6,3 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej než v apríli, v ktorom zaznamenala najvyššiu úroveň za takmer šesť rokov. Spolkový úrad práce však upozornil, že za poklesom sú najmä jednorazové faktory.

Počet nezamestnaných klesol o 12.000 na 2,987 milióna. Výsledok tak prekvapil, keďže analytici očakávali rast o 10.000.

Na neupravenej báze zaznamenal počet nezamestnaných v Nemecku pokles v porovnaní s marcom o 58.000 na 2,95 milióna. Dostal sa tak pod citlivú hranicu troch miliónov nezamestnaných, ktorá patrí medzi časté témy v politických diskusiách o stave nemeckého pracovného trhu. V porovnaní s májom minulého roka je však počet ľudí bez práce na neupravenej báze o 31.000 vyšší.

Podľa ekonómov sa v budúcich mesiacoch dá očakávať rast nezamestnanosti, keďže firmy zvyknú na geopolitické šoky, akým je v súčasnosti vojna na Blízkom východe, reagovať s určitým oneskorením. V nasledujúcom období tak ekonómovia predpokladajú v podnikoch znižovanie počtu zamestnancov.
