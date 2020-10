Varšava 23. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Poľsku bola v septembri stabilná. Oznámil to v piatok centrálny štatistický úrad GUS.



Podľa najnovších údajov miera evidovanej nezamestnanosti v najväčšej postkomunistickej ekonomike v Európskej únii zostala v septembri na úrovni 6,1 %, ktorú dosiahla v auguste. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.



Na ilustráciu, v rovnakom mesiaci minulého roka 2019 dosiahla miera nezamestnanosti v Poľsku 5,1 %.



Počet registrovaných nezamestnaných sa pritom v septembri 2020 mierne znížil na 1.023.700 z 1.028.000 a klesol aj počet nových žiadostí o podporu, a to na 131.400 z augustových 137.500.



GUS uviedol tiež, že počet nezamestnaných mladých ľudí vo vekovej skupine do 25 rokov sa v septembri znížil na 124.900 zo 134.900 v predchádzajúcom mesiaci.



Po úprave o sezónne vplyvy miera registrovanej nezamestnanosti v Poľsku v septembri tiež stagnovala, a to na úrovni 6,3 %.