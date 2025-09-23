< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Poľsku v auguste vzrástla
Oznámil to v utorok poľský štatistický úrad GUS.
Autor TASR
Varšava 23. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Poľsku v auguste 2025 podľa očakávania vzrástla a dosiahla najvyššiu úroveň od februára 2023. Oznámil to v utorok poľský štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Podľa štatistík sa miera nezamestnanosti v susednej krajine v auguste 2025 zvýšila na 5,5 % z 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ministerstvo rodiny a sociálnej politiky predtým predpovedalo, že miera nezamestnanosti v Poľsku v auguste dosiahne 5,5 %. V auguste minulého roka bola miera nezamestnanosti v Poľsku nižšia, a to na úrovni 5 %.
Počet registrovaných nezamestnaných minulý mesiac stúpol na 856.300 z 830.600 osôb v júli, dodal GUS.
