Miera nezamestnanosti v Portugalsku v 3. štvrťroku výrazne vzrástla

Lisabon 4. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Portugalsku v 3. štvrťroku 2020 výrazne vzrástla. Ukázali to v stredu najnovšie údaje štatistického úradu v Lisabone.



Podľa nich sa miera nezamestnanosti v krajine v období júl - september 2020 zvýšila na 7,8 % z 5,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Na ilustráciu, v rovnakom období minulého roka 2019 bola miera nezamestnanosti v Portugalsku na úrovni 6,1 %.



Počet nezamestnaných sa za tri mesiace do konca septembra zvýšil na 404.100 osôb z 278.400 v predchádzajúcom 2. kvartáli.



Zároveň aj počet zamestnaných osôb v 3. štvrťroku stúpol, ale menej ako v prípade nezamestnaných, a to o 68.700 alebo 1,5 % na 4,799 milióna ľudí.