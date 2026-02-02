Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miera nezamestnanosti v Rakúsku dosiahla v januári 8,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Viedeň 2. februára (TASR) - Nezamestnanosť v Rakúsku na začiatku roka vzrástla. Koncom januára úrady evidovali 456.192 ľudí, ktorí boli bez práce alebo sa zúčastňovali na rekvalifikačných programoch. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavuje nárast o 2,4 % alebo 10.679 osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá v pondelok zverejnila údaje rakúskeho úradu práce.

V decembri sa miera nezamestnanosti zvýšila o 2 %. Podľa rýchleho odhadu úradu práce miera nezamestnanosti v januári vzrástla o 0,3 percentuálneho bodu na 8,8 %. Z takmer 456.200 nezamestnaných sa 76.421 zúčastňovalo na vzdelávacích programoch, čo predstavuje pokles o 4,2 % v porovnaní s januárom 2025. Počet voľných pracovných miest sa medziročne výrazne znížil. Okamžite k dispozícii ich bolo iba 68.463, čo predstavuje pokles o 10,5 %. V absolútnych číslach bolo v januári nezamestnaných 264.224 rakúskych štátnych občanov a 191.968 cudzincov.
