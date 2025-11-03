< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Rakúsku sa v októbri zvýšila
Miera nezamestnanosti žien v Rakúsku minulý mesiac vzrástla medziročne o 0,4 percentuálneho bodu na 7,2 %, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 7,3 %.
Autor TASR
Viedeň 3. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Rakúsku sa v októbri 2025 zvýšila na 7,2 % zo 6,9 % v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Ukázali to v pondelok údaje rakúskeho úradu práce AMS. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Úrad práce zároveň uviedol, že počet nezamestnaných v októbri medziročne vzrástol o 17.200 na šesťmesačné maximum 310.500 osôb. V medzimesačnom porovnaní sa počet nezamestnaných v Rakúsku v októbri zvýšil o 11.300 osôb.
Miera nezamestnanosti žien v Rakúsku minulý mesiac vzrástla medziročne o 0,4 percentuálneho bodu na 7,2 %, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 7,3 %.
Úrad práce zároveň uviedol, že počet nezamestnaných v októbri medziročne vzrástol o 17.200 na šesťmesačné maximum 310.500 osôb. V medzimesačnom porovnaní sa počet nezamestnaných v Rakúsku v októbri zvýšil o 11.300 osôb.
Miera nezamestnanosti žien v Rakúsku minulý mesiac vzrástla medziročne o 0,4 percentuálneho bodu na 7,2 %, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 7,3 %.