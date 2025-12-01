< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Rakúsku vzrástla v novembri na 7,5 %
Celkový počet nezamestnaných sa medziročne zvýšil o 16.000 a dosiahol deväťmesačné maximum 320.400 osôb.
Autor TASR
Viedeň 1. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných aj miera nezamestnanosti v Rakúsku v novembri 2025 vzrástli, a to na najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. Ukázali to v pondelok predbežné údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Konkrétne, miera nezamestnanosti v Rakúsku vzrástla v novembri 2025 na 7,5 % zo 7,2 % v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka, čo je jej najvyššia hodnota od februára.
Celkový počet nezamestnaných sa medziročne zvýšil o 16.000 a dosiahol deväťmesačné maximum 320.400 osôb. V porovnaní s októbrom počet nezamestnaných stúpol o 9900.
Miera nezamestnanosti žien v Rakúsku sa medziročne zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 7,3 %, zatiaľ čo miera nezamestnanosti mužov vzrástla o 0,3 percentuálneho bodu na 7,7 %.
