Miera nezamestnanosti v Španielsku v 3. štvrťroku mierne klesla

Madrid 25. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v 3. štvrťroku veľmi mierne klesla. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň od 2. štvrťroka 2008 vďaka sektoru služieb. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa štatistík sa miera nezamestnanosti v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v období od júla do konca septembra 2024 znížila na 11,21 % z 11,27 % v 2. štvrťroku.



Sektor služieb sa podieľal veľkou časťou na vytvorení 138.300 nových pracovných miest v období, ktoré je kľúčovou letnou dovolenkovou sezónou, pričom Španielsko je druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta.



Počas pandémie ochorenia COVID-19 miera nezamestnanosti v Španielsku prekročila 16 %, a to v čase, keď sa krajina len pomaly zotavovala zo škôd spôsobených globálnou finančnou krízou v roku 2008.



Štatistický úrad tiež uviedol, že počet nezamestnaných sa v 3. štvrťroku oproti predchádzajúcemu trojmesačnému obdobiu znížil o 1200 na 2,754 milióna osôb, pričom počet pracujúcich osôb vzrástol o 138.300 na 21,823 milióna ľudí.