Miera nezamestnanosti v Španielsku v 3. štvrťroku vzrástla
Autor TASR
Madrid 24. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Španielsku v 3. štvrťroku 2025 vzrástla, keďže viac ľudí si začalo hľadať prácu. Ukázali v piatok údaje Národného štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Konkrétne, miera nezamestnanosti vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v období júl - august 2025 zvýšila na 10,45 % z 10,29 % v 2. štvrťroku. Prekonala tak odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 10,2 %, a to aj napriek rekordne vysokej zamestnanosti. Prispel k tomu fakt, že si viac ľudí začalo aktívne hľadať prácu, uviedol INE.
Španielsko v 3. štvrťroku vytvorilo 118.400 nových pracovných miest, čím dosiahlo 22,4 milióna formálnych zamestnancov. To je nový rekord. Ale aj počet nezamestnaných sa v sledovanom období zvýšil, a to o 60.100 na 2,6 milióna osôb.
Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že údaje „potvrdzujú dynamiku trhu práce“. Poukázalo pritom na pokračujúce vytváranie pracovných miest napriek miernemu nárastu nezamestnanosti pre zvyšujúcu sa aktivitu uchádzačov o prácu.
