Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve stagnovala vo 4. kvartáli

Londýn 14. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v poslednom kvartáli minulého roka nezmenená a mzdy rástli rýchlejšie, ako sa očakávalo.



Miera nezamestnanosti podľa metodiky ILO zostala počas troch mesiacov od októbra do decembra na úrovni 3,7 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so stagnáciou nezamestnanosti, ktorá sa drží v blízkosti 50-ročného minima.



Priemerná základná mzda, teda bez započítania odmien, vo 4. kvartáli medziročne stúpla o 6,7 %. Ekonómovia prognózovali +6,5 %. To bol najprudší nárast mzdy okrem pandemického obdobia od začiatku zaznamenávania údajov v roku 2001.



Mzdy vrátane bonusov sa zvýšili o 5,9 %, pričom ekonómovia očakávali +6,2 %.