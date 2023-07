Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve prekvapujúco vzrástla

Londýn 11. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca mája prekvapujúco vzrástla, pričom sa rekordne zvýšila aj priemerná mzda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.



Miera nezamestnanosti v sledovanom období vzrástla na 4 % z úrovne 3,8 % za tri mesiace do konca apríla, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že bude stagnovať na predchádzajúcej hodnote.



Priemerná pravidelná mzda bez odmien sa v období marec - máj 2023 zvýšila o 7,3 %, najviac od začiatku vedenia záznamov v roku 2021. V dôsledku vysokej inflácie však reálna hodnota týždenných zárobkov klesla, hoci najmiernejšie od konca roka 2021, upozornil ONS.



Počet zamestnancov v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do konca mája 2023 zvýšil o 102.000. Tento výsledok nenaplnil očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že počet zamestnancov stúpne o 125.000 po náraste o 250.000 v predchádzajúcom trojmesačnom období.