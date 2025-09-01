< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti v Taliansku v júli klesla
Počet nezamestnaných sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 74.000 na 1,532 milióna.
Autor TASR
Rím 1. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku v júli 2025 prekvapujúco klesla. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň za vyše 18 rokov. Ukázali to v pondelok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Miera nezamestnanosti v tretej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 znížila na 6 % z revidovaných 6,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Analytici pritom odhadovali, že nezamestnanosť zostane stabilná na pôvodnej júnovej úrovni 6,3 %. Júlová miera nezamestnanosti bola najnižšia od rekordného minima 5,8 % v apríli 2007. V júli 2024 bola miera nezamestnanosti na úrovni 7,8 %.
Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v júli 2025 klesla na 18,7 % z 20,1 % v júni. Počet nezamestnaných sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 74.000 na 1,532 milióna.
Údaje ISTAT tiež ukázali, že miera zamestnanosti sa v júli mierne zvýšila na 62,8 % z júnových 62,7 %, aj keď je hospodársky rast slabý. Hrubý domáci produkt Talianska sa v 2. štvrťroku znížil o 0,1 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, informoval minulý týždeň ISTAT. Ekonomika vzrástla v predchádzajúcich dvoch rokoch len o 0,7 % a vláda predpovedá tento rok jej nárast o 0,6 %.
