Rím 2. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku v októbri prekvapujúco vzrástla. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu ISTAT.



Podľa ISTAT sa miera nezamestnanosti v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v októbri zvýšila na 9,4 % z 9,2 % v septembri. Ekonómovia pritom očakávali, že, naopak, aspoň mierne klesne, na 9,1 %.



V rovnakom mesiaci minulého roka 2020 však bola miera nezamestnanosti v Taliansku ešte vyššia, na úrovni 10,1 %.



Štatistiky ďalej odhalili, že miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vo veku od 15 do 24 rokov sa v októbri zvýšila na 28,2 % zo septembrových 29,6 %.



ISTAT tiež uviedol, že aj miera zamestnanosti v októbri vzrástla, a to na 58,6 % z 58,5 % v predchádzajúcom mesiaci.