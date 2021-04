Miera nezamestnanosti v Taliansku vo februári mierne klesla

Rím 6. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku vo februári veľmi mierne klesla, oveľa menej, ako očakávali ekonómovia. Oznámil to v utorok štatistický úrad ISTAT.



Podľa najnovších údajov sa miera nezamestnanosti v krajine vo februári znížila na 10,2 % z januárových 10,3 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne na 9 %.



Na porovnanie, v rovnakom mesiaci minulého roka 2020 dosiahla miera nezamestnanosti v tretej najväčšej ekonomike eurozóny 9,8 %.



Aj miera nezamestnanosti mladých vo veku od 15 do 24 rokov sa vo februári znížila, a to na 31,6 % z 32,7 % v prvom mesiaci roka.



ISTAT tiež informoval, že miera zamestnanosti sa vo februári zvýšila na 56,5 % z 56,4 % v predchádzajúcom mesiaci.