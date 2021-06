Miera nezamestnanosti vo Francúzsku sa v 1.štvrťroku mierne zvýšila

Paríž 29. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku sa v 1. štvrťroku 2021 takmer nezmenila a vzrástla len veľmi mierne. Ukázali to v utorok najnovšie údaje štatistického úradu INSEE.



Presnejšie, miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa za tri mesiace do konca marca 2021 zvýšila na 8,1 % z 8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ten výsledok sa zhoduje s prognózami ekonómov. Oproti 1. štvrťroku minulého roka bola miera nezamestnanosti o 0,3 percentuálneho bodu vyššia.



Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov v 1. štvrťroku vzrástla na 20,9 % z 19,7 % v predchádzajúcom 4. kvartáli 2020. Počet nezamestnaných v období január-marec 2O21 stúpol o 18.000 na 2,4 milióna osôb. Medzitým miera zamestnanosti stagnovala na úrovni 66,5 %.



INSEE ale zároveň upozornil, že pomerne stabilná miera nezamestnanosti na začiatku roku 2021 bola výsledkom krízy a pretrvávajúcich obmedzení na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19.