< sekcia Ekonomika
Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 2. štvrťroku stagnovala
Zostala na úrovni 7,5 %.
Autor TASR
Paríž 8. augusta (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku sa v 2. štvrťroku 2025 nezmenila a zostala na úrovni 7,5 %. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Analytici takýto výsledok očakávali. Počet nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa v sledovanom období zvýšil o 29.000 na 2,4 milióna osôb.
A zároveň, miera zamestnanosti v 2. štvrťroku vzrástla o 0,1 bodu na 69,6 %, čo je jej najvyššia hodnota od roku 1975, kedy sa začali viesť záznamy, a o 0,5 bodu viac ako v rovnakom období minulého roka.
Štatistiky ďalej ukázali, že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v 2. štvrťroku klesla o 0,2 bodu na 19 %, ale bola o 1,2 bodu vyššia ako pred rokom (v 2. štvrťroku 2024).
V hlavnej vekovej skupine 25 až 49 rokov klesla nezamestnanosť tiež o 0,2 bodu na 6,9 %, ale medziročne vzrástla o 0,3 bodu.
Nezamestnanosť vo vekovej skupine 50 a viac rokov sa udržala na úrovni 4,7 %, ale bola o 0,2 bodu nižšia ako v minulom roku.
Nezamestnanosť žien vo Francúzsku v 2. štvrťroku klesla o 0,1 bodu na 7,3 %, zatiaľ čo u mužov vzrástla o 0,2 bodu na 7,7 %.
Analytici takýto výsledok očakávali. Počet nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa v sledovanom období zvýšil o 29.000 na 2,4 milióna osôb.
A zároveň, miera zamestnanosti v 2. štvrťroku vzrástla o 0,1 bodu na 69,6 %, čo je jej najvyššia hodnota od roku 1975, kedy sa začali viesť záznamy, a o 0,5 bodu viac ako v rovnakom období minulého roka.
Štatistiky ďalej ukázali, že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov v 2. štvrťroku klesla o 0,2 bodu na 19 %, ale bola o 1,2 bodu vyššia ako pred rokom (v 2. štvrťroku 2024).
V hlavnej vekovej skupine 25 až 49 rokov klesla nezamestnanosť tiež o 0,2 bodu na 6,9 %, ale medziročne vzrástla o 0,3 bodu.
Nezamestnanosť vo vekovej skupine 50 a viac rokov sa udržala na úrovni 4,7 %, ale bola o 0,2 bodu nižšia ako v minulom roku.
Nezamestnanosť žien vo Francúzsku v 2. štvrťroku klesla o 0,1 bodu na 7,3 %, zatiaľ čo u mužov vzrástla o 0,2 bodu na 7,7 %.