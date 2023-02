Miera nezamestnanosti vo Francúzsku vo 4. štvrťroku mierne klesla

Paríž 14. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku vo 4. štvrťroku 2022 mierne klesla. Dosiahla pritom najnižšiu úroveň od začiatku roka 2008. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa INSEE sa miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny za tri mesiace do konca decembra 2022 znížila na 7,2 % zo 7,3 % v predchádzajúcom 3. štvrťroku. Ekonómovia pritom očakávali, že zostane na úrovni 7,3 %.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov v sledovanom období pritom vzrástla o 0,1 bodu na 16,9 %. Vo vekovej kategórii 25 až 49 rokov zostala miera nezamestnanosti stabilná na úrovni 6,5 % a klesla vo vekovej skupine 50 a viac rokov na 5 % (–0,1 bodu).



INSEE uviedol tiež, že počet ľudí bez práce vo Francúzsku sa vo 4. štvrťroku znížil o 45.000 na 2,2 milióna.



Miera zamestnanosti zostala nezmenená na úrovni 68,3 %, ktorá je najvyššia od začiatku vyhodnocovania týchto údajov v INSEE podľa definície Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v roku 1975.