Miera nezamestnanosti vo Francúzsku zostala vo 4. štvrťroku stabilná

Paríž 13. februára (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Francúzsku zostala v poslednom štvrťroku 2023 stabilná na úrovni 7,5 %, ktorú dosiahla v predchádzajúcom 3. štvrťroku po revízii pôvodného odhadu smerom nahor o 0,1 %. Oznámil to v utorok štatistický úrad INSEE. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Počet nezamestnaných sa pritom vo 4. štvrťroku 2023 zvýšil o 29.000 na 2,3 milióna osôb.



Štatistiky ukázali, že miera nezamestnanosti vo vekovej skupine 25 až 49 rokov vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 7 %, zatiaľ čo vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov sa znížila o 0,2 percentuálneho bodu na 17,5 % a vo veku 50 a viac rokov klesla o 0,1 percentuálneho bodu na 5 %.



Podiel dlhodobo nezamestnaných osôb, ktoré sú bez práce rok alebo viac, dosiahol vo 4. štvrťroku 1,8 %, čo predstavuje nepatrný nárast oproti predchádzajúcemu roku.



Prezident Emmanuel Macron si stanovil za cieľ dosiahnuť plnú zamestnanosť do konca svojho druhého a posledného mandátu v roku 2027. Štatisticky to znamená nezamestnanosť na úrovni 5,5 % alebo menej. V tomto smere je tak potrebný väčší pokrok, ale zároveň nezamestnanosť v druhej najväčšej ekonomike eurozóny už výrazne klesla z vrcholu na úrovni 10,5 % v polovici roku 2015.